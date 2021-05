Criminal Minds 16, ovvero il revival più rapido di sempre: torna il cast delle stagioni 12-15? (Di giovedì 6 maggio 2021) Criminal Minds 16, ufficialmente, non ci sarà: la stagione 15 composta da soli dieci episodi era stata annunciata come l’ultima per lo storico procedural dedicato ai profiler dell’FBI. Eppure arriverà una nuova serie che potrebbe entrare nel Guinness dei Primati come il più rapido di sempre tra i progetti di revival. Quando era passato solo un anno dalla fine dello show e dalla cancellazione di Criminal Minds 16, CBS ha annunciato infatti l’idea di un revival della serie destinato unicamente al servizio di streaming Paramout+. Niente Criminal Minds 16, dunque, ma un progetto nuovo che punta a rivitalizzare l’eredità della storica serie, magari riportando in scena alcune delle star del ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 maggio 2021)16, ufficialmente, non ci sarà: la stagione 15 composta da soli dieci episodi era stata annunciata come l’ultima per lo storico procedural dedicato ai profiler dell’FBI. Eppure arriverà una nuova serie che potrebbe entrare nel Guinness dei Primati come il piùditra i progetti di. Quando era passato solo un anno dalla fine dello show e dalla cancellazione di16, CBS ha annunciato infatti l’idea di undella serie destinato unicamente al servizio di streaming Paramout+. Niente16, dunque, ma un progetto nuovo che punta a rivitalizzare l’eredità della storica serie, magari riportando in scena alcunestar del ...

Advertising

cIoudspoet : eccomi qui a piangere sull’ennesimo episodio di criminal minds va tutto bene voi cosa mi raccontate - duealidicarta : @aboutvelen gray's mi pare che l'hai vista comunque non so se ti potrebbero piacere ma ti consiglio criminal minds,… - barrymansixty1 : Ma anche Criminal Minds, La Signora in giallo, Starsky e Hutch. - solodax : @LaraMarsiglia Sarebbe una storia assurda. Neanche Criminal Minds. Neanche Cold Case. Neanche The Mentalist ?? - citripioh : esto es lo mismo que reid con JJ de criminal minds jjajsjdjsjsjs -