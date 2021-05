Crescono i ricavi di Elica nel primo trimestre ma i sindacati organizzano un' altra manifestazione di protesta | ecco quando

(Di giovedì 6 maggio 2021) FABRIANO -in crescita per, ma per i dipendenti è un periodo di lotta. E per la settimana prossima sono già previste nuove iniziative dicontro il piano di riorganizzazione ...

zazoomblog : Crescono i ricavi di Elica nel primo trimestre ma i sindacati organizzano unaltra manifestazione di protesta: ecco… - infoiteconomia : Stellantis, i ricavi crescono a doppia cifra: confermati target 2021. Il titolo brinda

FABRIANO -in crescita per Elica , ma per i dipendenti è un periodo di lotta. E per la settimana prossima sono già previste nuove iniziative di protesta contro il piano di riorganizzazione annunciato a ...Tendendo conto dei risultati dal 1° gennaio 2021 e confrontandoli con quelli aggregati dell'anno in corso, il colosso italo - francese nel primo trimestre ha registratoper 37 miliardi di ...FABRIANO - Ricavi in crescita per Elica, ma per i dipendenti è un periodo di lotta. E per la settimana prossima sono già previste nuove iniziative di protesta contro il piano ...I margini si riducono, le difficoltà si moltiplicano, il sistema-Torino regge cambiando aspetto e approccio. Gli scossoni sono forti e si fanno sentire, nella vita delle grandi imprese e in quella del ...