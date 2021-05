Covid,Speranza proroga stop ingressi da India - Sri Lanka - Bangladesh (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha prorogato al 30 maggio l'ordinanza che sancisce il divieto di ingresso da India, Sri Lanka e Bangladesh. La sola eccezione al divieto di ingresso in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Ministro della Salute, Roberto, hato al 30 maggio l'ordinanza che sancisce il divieto di ingresso da, Sri. La sola eccezione al divieto di ingresso in ...

