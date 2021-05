Covid | Von der Leyen | “Vacciniamo 30 europei al secondo | un successo” Il video

(Di giovedì 6 maggio 2021), Von der: “30al, un” Bruxelles, 6 mag. (askanews) – L’Unione Europea è disposta a discutere la proposta di rinuncia ai brevetti per i vaccini contro il-19 avanzata dagli Stati Uniti, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von derallaconferenza sullo “Stato dell’Unione” dell’Istituto universitario europeo di Firenze. “L’Ue è anche pronta a discutere qualsiasi proposta che affronti la crisi in modo efficace e pragmatico. Ecco perché siamo pronti a discutere di come la proposta degli Stati Uniti di una deroga alla protezione della proprietà intellettuale dei brevetti per i vaccini-19 potrebbe aiutare a raggiungere tale obiettivo; ...

...una gran figura l'Unione europea nella partita sospensione dei brevetti dei vaccini anti- 19 ... alla presidente della Commissioneder Leyen non e' rimasto altro che dichiararsi pronta a ...06 mag 13:09der Leyen: "L'Italia aveva ragione su intervento Ue su" - VIDEO 06 mag 12:55 Olimpiadi Tokyo, accordo Cio - Pfizer su vaccino per atleti Il vaccino Pfizer - Biontech sarà ...Bruxelles, 6 mag. (askanews) - L'Unione Europea è disposta a discutere la proposta di rinuncia ai brevetti per i vaccini contro il Covid-19 avanzata dagli Stati Uniti, ha detto la presidente ...Sospendere i brevetti e altri diritti di proprietà intellettuali su farmaci, test diagnostici e vaccini utili per la risposta al Covid-19 per tutta la durata della pandemia ...