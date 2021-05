Covid Veneto, “Rt vicino a zona arancione” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Veneto ha un indice Rt “ad un passo” dalla zona arancione, che comporterebbe nuove regole più restrittive per ristoranti, spostamenti, bar, scuola per la regione ora in zona gialla, con la possibilità -tra le altre cose- di tenere aperti a pranzo e cena per i ristoranti all’aperto. Il verdetto arriverà domani con i dati del monitoraggio della cabina di regia e con l’eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza. “Il Veneto ha ad oggi un Rt di 0.95, ad un passo dalla fascia arancione” ha spiegato l’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, al punto stampa della Protezione Civile di Marghera in sostituzione del governatore Luca Zaia, impegnato in video conferenza con le Regioni. “E’ un dato che ci preoccupa e ci deve preoccupare”, ha aggiunto. “Decisamente migliori – ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilha un indice Rt “ad un passo” dalla, che comporterebbe nuove regole più restrittive per ristoranti, spostamenti, bar, scuola per la regione ora ingialla, con la possibilità -tra le altre cose- di tenere aperti a pranzo e cena per i ristoranti all’aperto. Il verdetto arriverà domani con i dati del monitoraggio della cabina di regia e con l’eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza. “Ilha ad oggi un Rt di 0.95, ad un passo dalla fascia” ha spiegato l’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, al punto stampa della Protezione Civile di Marghera in sostituzione del governatore Luca Zaia, impegnato in video conferenza con le Regioni. “E’ un dato che ci preoccupa e ci deve preoccupare”, ha aggiunto. “Decisamente migliori – ha ...

