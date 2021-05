Covid, vaccino offerto ai turisti: la bellissima iniziativa per l’estate (Di giovedì 6 maggio 2021) l’estate è alle porte e una bellissima iniziativa è in programma: vaccino contro il Covid offerto ai turisti. Ecco di che si tratta La bella stagione sta per giungere e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 6 maggio 2021)è alle porte e unaè in programma:contro ilai. Ecco di che si tratta La bella stagione sta per giungere e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

ladyonorato : Facciamo sempre finta che tutto ciò non avvenga?... Focolaio Covid in Cardiologia, pazienti gravi e operatori sanit… - peppeprovenzano : Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L’America ha r… - repubblica : Rio de Janeiro, Darth Vader incoraggia i brasiliani a fare il vaccino - marconst : RT @SkyTG24: Olimpiadi Tokyo 2021, accordo Cio-Pfizer per somministrare il vaccino Covid agli atleti - ClaraconlaL : Tra poco i miei genitori faranno il vaccino. La seconda dose i primi di giugno. Ansia incontrollabile di prendere il covid proprio adesso -