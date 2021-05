Covid, ultime notizie. Biden appoggia la revoca ai brevetti. Il ministro Bianchi: “A settembre tutti gli studenti in classe” (Di giovedì 6 maggio 2021) Covid, LE ultime notizie DI OGGI 5 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO Covid ultime notizie OGGI – Il governo punta ad accelerare la campagna di vaccinazione anti-Covid in Italia per “non lasciare neanche una fiala in frigo”: per questo una nuova circolare del ministero, su indicazione del Cts, prevede di “estendere il richiamo Pfizer-Moderna a 42 giorni”. (Qui i dati sulle somministrazioni). Intanto, in Senato si procede oggi con l’esame del Dl Sostegni. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 6 maggio, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime notizie Ore 7.30 – Bianchi, a settembre tutti gli ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021), LEDI OGGI 5 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDOOGGI – Il governo punta ad accelerare la campagna di vaccinazione anti-in Italia per “non lasciare neanche una fiala in frigo”: per questo una nuova circolare del ministero, su indicazione del Cts, prevede di “estendere il richiamo Pfizer-Moderna a 42 giorni”. (Qui i dati sulle somministrazioni). Intanto, in Senato si procede oggi con l’esame del Dl Sostegni. Di seguito tutte lesul-19 di oggi, giovedì 6 maggio, aggiornate in tempo reale. ?Ore 7.30 –, agli ...

