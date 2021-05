Covid Toscana, oggi 861 contagi: bollettino e dati di Giani (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 861 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 861 su 26.136 test di cui 14.909 tamponi molecolari e 11.227 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,29% (9,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani su Twitter. IL bollettino - I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 206.136 (89,2% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 14.909 tamponi molecolari e 11.227 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,3% è risultato positivo. Sono invece 9.323 i soggetti testati oggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 861 ida coronavirus in, 6 maggio, secondo ideldella regione anticipati dal governatore Eugenio. "I nuovi casi registrati insono 861 su 26.136 test di cui 14.909 tamponi molecolari e 11.227 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,29% (9,2% sulle prime diagnosi)", scrivesu Twitter. IL- I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 206.136 (89,2% dei casi totali).sono stati eseguiti 14.909 tamponi molecolari e 11.227 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,3% è risultato positivo. Sono invece 9.323 i soggetti testati...

Advertising

infoitinterno : Covid in Toscana: i tassi di contagio Comune per Comune - Andyphone : RT @AnsaToscana: ++ Bekaert: stop della Cig Covid, partono 113 licenziamenti ++. Gli operai stanno ricevendo i telegrammi di avviso #ANSA h… - MaxBraz1 : RT @qn_lanazione: Coronavirus Toscana 6 maggio, bollettino: 861 nuovi casi - gestoredirete : Grafico interessante su situazione posti letto #Covid_19 e #ICU in Toscana. - AnsaToscana : ++ Bekaert: stop della Cig Covid, partono 113 licenziamenti ++. Gli operai stanno ricevendo i telegrammi di avviso… -