Covid | Russia | registrato vaccino monodose ' Sputnik Light'

(Di giovedì 6 maggio 2021) Mosca, 6 mag. (Adnkronos) - E' statoinil, ha reso noto il Fondo per gli investimenti diretti, insieme al ministero della Salute e al Centro di rierca Galameya. "è la prima componente delV", si precisa (V è composto di due dosi con altrettanti adenovirus.utilizza come dose unica, la prima dose diV). Nessuna precisazione sull'efficacia del nuovo

Advertising

MRMRSC6 : RT @OsservatorioRus: ?????? La #Russia ha appena registrato il #vaccino monodose #SputnikLight contro il #Covid_19. - argentofisico : RT @Phaedru10686305: @Comunardo @argentofisico Tra gli ultimi twitt leggo: Resti di spazzatura aerospaziale cinese cadranno sulla terra.… - OsservatorioRus : ?????? La #Russia ha appena registrato il #vaccino monodose #SputnikLight contro il #Covid_19. - Phaedru10686305 : @Comunardo @argentofisico Tra gli ultimi twitt leggo: Resti di spazzatura aerospaziale cinese cadranno sulla ter… - AlexGiudetti : @mister_g_g Con esclusione della Cina (che dal virus ha voluto trarne profitto) segui gli stati nel globo che hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia

Adnkronos

E' stato battezzato Sputnik Light ed è stato registrato in. A darne notizia una nota del Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif). Sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca, costerà ...... avremo la stessa capacità di produzione e saremo noi a poter salvare gli altri, non lao la ...impegnata ad affrontare tutte le barriere che ostacolano la lotta globale contro il- 19. ...Milano, 6 mag. (Adnkronos) - "Non ho davvero parole". Così, all'Adnkronos, Caterina Selvini, vedova dell'appuntato dei carabinieri Giuseppe Gurrieri, ucciso il 13 marzo del 1979 da Narciso Manenti, ...“La nostra campagna di vaccinazione è un successo. Quello che conta sono le ferme e crescenti consegne di vaccini agli ...