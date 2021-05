Covid: raduno negazionista in campagne Olbia, 60 sanzionati (Di giovedì 6 maggio 2021) Guardia forestale e carabinieri scoprono un mega raduno di negazionisti in un terreno a Cugnana, nelle campagne di Olbia, organizzato dall'associazione Alu per "discutere la garanzia di difesa dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Guardia forestale e carabinieri scoprono un megadi negazionisti in un terreno a Cugnana, nelledi, organizzato dall'associazione Alu per "discutere la garanzia di difesa dei ...

Advertising

AngeloCivico : RT @falcions85: Cosa accadrebbe se un programma che non sia #chilhavisto 'adottasse' la madre di una bimba scomparsa, organizzando un radun… - falcions85 : Cosa accadrebbe se un programma che non sia #chilhavisto 'adottasse' la madre di una bimba scomparsa, organizzando… - Volaniglio : @catlatorre Cioè, voi l’anno scorso, in piena emergenza Covid con i camion militari pieni di cadaveri facevate mani… - itsm3marta : gli interisti del cazzo dovrebbero fare un altro raduno e un mio compagno ci va 1) spero si prenda il covid 2) noi… - Vale03010807 : RT @SardegnaG: Il raduno sul Gange che ha provocato l'ondata record di Covid in India... O no? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid raduno Covid: raduno negazionista in campagne Olbia, 60 sanzionati Guardia forestale e carabinieri scoprono un mega raduno di negazionisti in un terreno a Cugnana, nelle campagne di Olbia, organizzato dall'associazione Alu per "discutere la garanzia di difesa dei diritti delle persone", e sanzionano oltre 60 ...

L'attentato incendiario all'hub vaccinale di Brescia ... perché tanto non esiste l'obbligo vaccinale e lui ha già preso il Covid, quindi secondo lui, ciò è ... La senatrice pentastellata, inoltre, durante il raduno grillino di Imola dell'ottobre 2015, ha ...

Covid: raduno negazionista in campagne Olbia, 60 sanzionati - Cronaca ANSA Nuova Europa Covid: raduno negazionista in campagne Olbia, 60 sanzionati OLBIA, 06 MAG - Guardia forestale e carabinieri scoprono un mega raduno di negazionisti in un terreno a Cugnana, nelle campagne di Olbia, organizzato dall'associazione Alu per "discutere la garanzia d ...

Altissima tensione in Colombia per l'emergenza Covid e la riforma fiscale (ritirata con dimissioni del ministro). Protesta pacifica anche a Trento TRENTO. Diverse decine di persone si è radunata in piazza Duomo, una protesta pacifica di alcuni cittadini colombiani anche a Trento. I manifestanti sono scesi in piazza con magliette, bandiere e cand ...

Guardia forestale e carabinieri scoprono un megadi negazionisti in un terreno a Cugnana, nelle campagne di Olbia, organizzato dall'associazione Alu per "discutere la garanzia di difesa dei diritti delle persone", e sanzionano oltre 60 ...... perché tanto non esiste l'obbligo vaccinale e lui ha già preso il, quindi secondo lui, ciò è ... La senatrice pentastellata, inoltre, durante ilgrillino di Imola dell'ottobre 2015, ha ...OLBIA, 06 MAG - Guardia forestale e carabinieri scoprono un mega raduno di negazionisti in un terreno a Cugnana, nelle campagne di Olbia, organizzato dall'associazione Alu per "discutere la garanzia d ...TRENTO. Diverse decine di persone si è radunata in piazza Duomo, una protesta pacifica di alcuni cittadini colombiani anche a Trento. I manifestanti sono scesi in piazza con magliette, bandiere e cand ...