Covid Puglia | oggi 877 contagi | dati bollettino 6 maggio

Sono 877 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 6 maggio. Si registrano altri 27 morti. Da ieri sono stati processati 11.893 tamponi. I nuovi casi di Covid-19 sono così distribuiti sul territorio: 253 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 89 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 203 in provincia di Lecce, 123 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i tamponi erano 12.351 e i contagi 1.171. In tutto in Puglia sono 6.037 i decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.285.654 test. Sono 188.680 i pazienti guariti mentre ieri erano 186.819 (+1.861).

