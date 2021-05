Covid oggi, bollettino contagi Coronavirus. Dati Italia e regioni del 6 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia . Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute , nel giorno che precede il cambio di colore delle regioni . La ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021)sull'epidemia dain. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute , nel giorno che precede il cambio di colore delle. La ...

Advertising

beppe_grillo : Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani, un fattore estremamente importante per prevenire la di… - LiaQuartapelle : Nessuno è a protetto contro il covid finché tutti non siamo protetti. Con la decisione di @JoeBiden @POTUS di sos… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 50 su 100, ieri era 51. Nota metodologica compl… - damiano_chirico : RT @LiaQuartapelle: Nessuno è a protetto contro il covid finché tutti non siamo protetti. Con la decisione di @JoeBiden @POTUS di sospend… - lisaquac81 : @_LoZio Solo la sopravvivenza, quando sono tornata a vivere in..patria me lo sono studiato un po' perché da Penteco… -