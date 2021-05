Covid, oggi 11.807 casi e 258 morti: il bollettino del 6 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 6 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 11.807 Decessi: 258 Tamponi effettuati: 324.640 Terapie intensive: -60 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 402.802 casi totali: 4.082.198 Decessi: 122.263 Guariti: 3.557.133 In Italia oggi, giovedì 6 maggio 2021, si registrano 11.807 nuovi positivi e 258 morti. Ieri c’erano stati 10.585 nuovi casi e 267 morti. In totale sono stati effettuati 324.640 tamponi (ieri erano stati 327.169). Il tasso di positività è al 3,6 per cento, rispetto al 3,2 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 402.802 (-4.327). Il bilancio delle ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021)ITALIA, ILDI2021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 11.807 Decessi: 258 Tamponi effettuati: 324.640 Terapie intensive: -60 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 402.802totali: 4.082.198 Decessi: 122.263 Guariti: 3.557.133 In Italia, giovedì 62021, si registrano 11.807 nuovi positivi e 258. Ieri c’erano stati 10.585 nuovie 267. In totale sono stati effettuati 324.640 tamponi (ieri erano stati 327.169). Il tasso di positività è al 3,6 per cento, rispetto al 3,2 per cento di ieri. Le persone attualmente positive alsono 402.802 (-4.327). Il bilancio delle ...

