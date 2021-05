Covid: Milano-Bicocca, 'uso metafore belliche non influenza negativamente comportamento' (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Guerra contro il virus-nemico. Ospedali-trincee. I medici eroi. I ricercatori di Filosofia del linguaggio del Dipartimento di Psicologia di Milano-Bicocca, in collaborazione con il Laboratorio di Linguaggio e Cognizione diretto dal professor Filippo Domaneschi presso l'Università di Genova, subito dopo il primo lockdown, si sono chiesti se le metafore belliche utilizzate per trattare i temi legati alla pandemia influenzassero i comportamenti delle persone. Lo studio, pubblicato su PLoS One (Does the Covid-19 war metaphor influence reasoning? doi.org/10.1371/journal.pone.0250651), è stato condotto a giugno del 2020 su un gruppo di 200 italiani. ''Quando è scoppiata la pandemia, i leader di tutto il mondo hanno fatto ampio ricorso alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021), 6 mag. (Adnkronos) - Guerra contro il virus-nemico. Ospedali-trincee. I medici eroi. I ricercatori di Filosofia del linguaggio del Dipartimento di Psicologia di, in collaborazione con il Laboratorio di Linguaggio e Cognizione diretto dal professor Filippo Domaneschi presso l'Università di Genova, subito dopo il primo lockdown, si sono chiesti se leutilizzate per trattare i temi legati alla pandemiassero i comportamenti delle persone. Lo studio, pubblicato su PLoS One (Does the-19 war metaphor influence reasoning? doi.org/10.1371/journal.pone.0250651), è stato condotto a giugno del 2020 su un gruppo di 200 italiani. ''Quando è scoppiata la pandemia, i leader di tutto il mondo hanno fatto ampio ricorso alla ...

