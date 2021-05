Covid, le ultime news. Von der Leyen: "Italiani avevano ragione su intervento Ue". LIVE (Di giovedì 6 maggio 2021) "L'Unione europea non è stata progettata per combattere una pandemia", ma "ricordo molto bene i primi giorni della pandemia e la chiamata all'Europa arrivata dall'Italia. Il popolo italiano ha chiesto all'Europa di intervenire e aveva ragione": così la presidente della Commissione Ue. Certificato verde per il turismo. Isole minori verso l'immunizzazione: si comincia dalle Eolie. Riprende la vaccinazione del personale scolastico. Svolta di Biden, favorevole alla revoca dei brevetti Leggi su tg24.sky (Di giovedì 6 maggio 2021) "L'Unione europea non è stata progettata per combattere una pandemia", ma "ricordo molto bene i primi giorni della pandemia e la chiamata all'Europa arrivata dall'Italia. Il popolo italiano ha chiesto all'Europa di intervenire e aveva": così la presidente della Commissione Ue. Certificato verde per il turismo. Isole minori verso l'immunizzazione: si comincia dalle Eolie. Riprende la vaccinazione del personale scolastico. Svolta di Biden, favorevole alla revoca dei brevetti

