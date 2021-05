Covid | le news Il bollettino | 11 807 nuovi casi su 324 640 tamponi LIVE

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il tasso di positvità è al 3,6%. Scendono ancora le terapie intensive (-60) e i ricoveri ordinari (-653). Per il presidente del Consiglio "è prioritario aumentare la produzione dei vaccini, garantendone la sicurezza, e abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali". Svolta del presidente degli Usa Biden, favorevole alla revoca dei brevetti. In arrivo il certificato verde per il turismo

COME PRENOTARE IL VACCINO A partire dal prossimo 10 maggio, la Struttura Commissariale ha disposto l'avvio delle prenotazioni per la somministrazione anche per gli over 50 del vaccino anti -- ...EQUIVOCO PSG - Ha contenuto le spese anche il Paris Saint - Germain in un 2020 di contrazione economica daper tanti club, ma dei 62,5 milioni di euro destinati agli acquisti dal ds Leonardo ...E' il Filmclub nel centro storico di Bolzano, il primo cinema a riaprire in Alto Adige. Una decina di spettatori si sono presentati nel tardo pomeriggio per la prima proiezione, il film premio Oscar N ...Sono 11.807 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +10.585, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.082.198 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi gua ...