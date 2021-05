Covid, l’annuncio di Moderna: “Il nostro richiamo del vaccino funziona contro varianti brasiliana e sudafricana” (Di giovedì 6 maggio 2021) Efficace contro le varianti del coronavirus brasiliana e sudafricana. La società Usa Moderna, che come Biontech-Pfizer ha sviluppato un vaccino con la tecnologia a Rna messaggero, annuncia che il booster – già allo studio lo scorso febbraio – ovvero il richiamo del vaccino anti Covid ha generato una promettente risposta immunitaria contro le varianti che in questo momento sono più diffuse e per questo considerate più pericolose. In una nota l’azienda cita i primi risultati di uno studio clinico in corso, con il quale Moderna sta testando una dose di richiamo da 50 microgrammi in individui già vaccinati. I risultati mostrano che questa ha aumentato le risposte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Efficaceledel coronavirus. La società Usa, che come Biontech-Pfizer ha sviluppato uncon la tecnologia a Rna messaggero, annuncia che il booster – già allo studio lo scorso febbraio – ovvero ildelantiha generato una promettente risposta immunitarialeche in questo momento sono più diffuse e per questo considerate più pericolose. In una nota l’azienda cita i primi risultati di uno studio clinico in corso, con il qualesta testando una dose dida 50 microgrammi in individui già vaccinati. I risultati mostrano che questa ha aumentato le risposte ...

