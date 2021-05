Covid | la crisi del terziario pesa sulle famiglie | “A Bergamo persi 1 | 3 miliardi | problemi per 1 lavoratore su 4”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 maggio 2021) A più di un anno dall’inizio dellalegata al-19 e in piena campagna vaccinale è tempo di bilanci per il mondo dele delle attività che hanno subito – e che stanno ancora subendo per il protrarsi della pandemia – un danno economico significativo. Secondo la stima di Ascom Confcommercio, la perdita nei quattro macro settori particolarmente colpiti dalla(commercio non alimentare; servizi alla persone e imprese; ricreazione, sport, spettacoli e cultura; alberghi e pubblici esercizi) è stata di 1,380, di cui 900 milioni per bar e ristoranti e 480 milioni per gli altri settori. Nei quattro settori sono coinvolti oltre 123 mila lavoratori tra dipendenti, titolari, soci amministrativi e coadiuvanti: circa 87.000 riguardano il comparto del ...