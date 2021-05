Covid Italia, oggi 11.807 contagi e 258 morti: bollettino 6 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 11.807 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 maggio, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per regione, sono stati registrati altri 258 morti. LAZIO - Sono 1.007 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 6 maggio. Si registrano altri 39 morti. I casi a Roma città sono a quota 500, l'indice Rt è a 0.9. "oggi su oltre 19 mila tamponi nel Lazio (+2.232) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.007 casi positivi (+169), 39 i decessi e +2.375 i guariti. Aumentano i casi, sono stabili i decessi e le terapie intensive, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 11.807 ida coronavirus in, 6, secondo i dati delle regioni inseriti neldella Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per regione, sono stati registrati altri 258. LAZIO - Sono 1.007 i nuovidi coronavirus nel Lazio secondo i dati deldi, 6. Si registrano altri 39. I casi a Roma città sono a quota 500, l'indice Rt è a 0.9. "su oltre 19 mila tamponi nel Lazio (+2.232) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.007 casi positivi (+169), 39 i decessi e +2.375 i guariti. Aumentano i casi, sono stabili i decessi e le terapie intensive, ...

Agenzia_Italia : Aumentano i casi di operatori sanitari vaccinati che si ricontagiano - Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - peppesava : RT @Ragusanews: 258 morti Covid il 6 maggio in Italia - StefanoFeltri : RT @DomaniGiornale: ??#Covid19, nelle ultime 24 ore 258 morti e 11.807 nuovi contagi in Italia. -