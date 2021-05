Covid Italia, oggi 11.807 contagi e 258 morti: bollettino 6 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono 11.807 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 maggio, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per regione, sono stati registrati altri 258 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 324.640 tamponi, il tasso di positività è al 3,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.308 (-60 da ieri), con 127 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono in tutto 16.867 (-653). Il totale dei morti in Italia sale a 122.263, mentre sono 4.082.198 i casi totali. LAZIO – Sono 1.007 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 6 maggio. Si registrano altri 39 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono 11.807 ida coronavirus in, 6, secondo i dati delle regioni inseriti neldella Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per regione, sono stati registrati altri 258. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 324.640 tamponi, il tasso di positività è al 3,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.308 (-60 da ieri), con 127 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono in tutto 16.867 (-653). Il totale deiinsale a 122.263, mentre sono 4.082.198 i casi totali. LAZIO – Sono 1.007 i nuovidi coronavirus nel Lazio secondo i dati deldi, 6. Si registrano altri 39 ...

Agenzia_Italia : Aumentano i casi di operatori sanitari vaccinati che si ricontagiano - Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - settesere : Vaccinazioni anti-Covid, il generale Figliuolo: 'Da lunedì 10 al via le prenotazioni per gli over 50 in tutta Itali… - BinItalia : 9 maggio 2021: 'EU Sign Day' una firma per il reddito di base in tutta Europa. Giornata di mobilitazione per l'Iniz… -