Covid Italia | oggi 11 807 contagi e 258 morti | bollettino 6 maggio

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 11.807 ida coronavirus in, 6, secondo i dati delle regioni inseriti neldella Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per regione, sono stati registrati altri 258. LAZIO – Sono 1.007 i nuovidi coronavirus nel Lazio secondo i dati deldi, 6. Si registrano altri 39. I casi a Roma città sono a quota 500, l’indice Rt è a 0.9. “su oltre 19 mila tamponi nel Lazio (+2.232) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.007 casi positivi (+169), 39 i decessi e +2.375 i guariti. Aumentano i casi, sono stabili i decessi e le terapie intensive, ...

Agenzia_Italia : Aumentano i casi di operatori sanitari vaccinati che si ricontagiano - Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - NewSicilia : #Covid #Italia - L'aggiornamento sull'andamento dell'emergenza sanitaria a livello nazionale #Newsicilia - occhio_notizie : Covid, 11.807 nuovi contagi ( con 325mila tamponi) e altri 258 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Leggi anche > Il vaccino contro ilprodotto da Pfizer e BioNTech è efficace al 100% nel prevenire la malattia grave sia di fronte alla variante inglese (la più diffusa ine in gran parte ...A partire da lunedì prossimo 10 maggio partiranno le prenotazioni in tuttaper le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971 . È ...forme severe' di'...tasso di positività al 3,6%. Al momento le Regioni sopra la soglia oltre la quale diventa difficile la presa in carico di malati non Covid sono Lombardia, Marche, Toscana e Puglia ...Covid, il bollettino di oggi giovedì 6 maggio: sono 11.807 i contagi (ieri erano 10.585 i positivi), 258 i morti registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 267), secondo ...