Covid Italia, Figliuolo: "A giugno aumenterà velocità vaccinazioni"

Il ruolo del generale Francesco Paolo Figliuolo è stato quello "in pratica di mettere a punto la macchina delle vaccinazioni". E' quanto ha spiegato lo stesso Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 intervistato dal Washington Post nell'ambito di un ampio reportage su come i Paesi europei in queste ultime settimane abbiano accelerato in modo determinate il ritmo della campagna vaccinale. "Entro giugno contiamo di avere un tale flusso che potremo aumentare ulteriormente la velocità della macchina" ha aggiunto il generale parlando con il Post, che ricorda come il generale scelto da Mario Draghi abbia "aiutato a creare mille nuovi centri vaccinali, praticamente il doppio del totale in Italia" ed abbia "lavorato con la Lombardia ad una nuovo sito per le prenotazioni".

