Covid in Italia | oggi 11 807 casi e 258 decessi | in calo i ricoverati in intensiva -60

(Di giovedì 6 maggio 2021)inbollettino del 6 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovidinelle ultime 24 ore sono in leggero aumento, 11.807 su 324.640 tamponi testati. L’indice di positivitàsale al 3,6% dal 3.2% di ieri, il dato più basso da mesi. Inelle ultime 24 ore sono 258.in terapiasono 2.308 (-60), con 127 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I guariti da ieri sono 15.867. Gli attuali positivi scendono a 402.802 (-4.327). La Lombardia torna sopra i 2milagiornalieri (2.151); in Campania 1.503 nuovi contagi, 1.202 in Sicilia. In Campania 1.503 nuovie 26, 123 ...

Leggi anche > Il vaccino contro ilprodotto da Pfizer e BioNTech è efficace al 100% nel prevenire la malattia grave sia di fronte alla variante inglese (la più diffusa ine in gran parte ...A partire da lunedì prossimo 10 maggio partiranno le prenotazioni in tuttaper le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971 . È ...forme severe' di'...tasso di positività al 3,6%. Al momento le Regioni sopra la soglia oltre la quale diventa difficile la presa in carico di malati non Covid sono Lombardia, Marche, Toscana e Puglia ...Covid, il bollettino di oggi giovedì 6 maggio: sono 11.807 i contagi (ieri erano 10.585 i positivi), 258 i morti registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 267), secondo ...