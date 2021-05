Covid | il bollettino di oggi 6 maggio | 11 807 casi e 258 morti | positività sale al 3 | 6% Lombardia | 2 151 nuovi contagi

Advertising

SkyTG24 : #Covid, Von der Leyen: 'Italiani avevano ragione su intervento Ue' - fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - infoitinterno : Covid-19, bollettino 6 maggio: 11.807 contagi e 258 decessi - infoitinterno : Bollettino Coronavirus Italia, 11.807 contagi su 324.640 tamponi e 258 morti per Covid: i dati di giovedì 6 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

...di coronavirus in Lombardia secondo i dati deldi oggi, 6 maggio. Si registrano altri 32 morti, che portano a 33.046 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di..., 850 nuovi casi e 7 morti Il Veneto registra 850 nuovi contaginelle ultime 24 ore, e 7 decessi. Lo riferisce ildella Regione. Gli infetti totali dall'inizio dell'epidemia salgono ...Il bollettino della Regione per giovedì 6 maggio 2021: sono +174 i nuovi casi a Monza e in Brianza, sono +2.151 in Lombardia con 54.722 tamponi effettuati e un tasso di positività del 3,9%. I decessi ...Potenza - A meno di (improbabili) sorprese, lunedì 10 maggio la Basilicata passerà dalla zona arancione alla gialla, da cui manca dal 28 febbraio scorso. Domani, come ogni venerdì, la Cabina di regia ...