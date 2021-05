Advertising

lifestyleblogit : Covid, Fimmg. 'Già 2mila medici famiglia usano algoritmo per priorità vaccino' - - infoitsalute : Vaccini Covid. Fimmg a Figliuolo: “Nessuno ci chiama ma è indispensabile il coinvolgimento della medicina generale” - sanitainsicilia : Covid, Fimmg Sicilia: “Musumeci distorce la realtà su vaccini, per i medici corsa ad ostacoli” - BasicLifeSupp : Vaccini Covid. Fimmg a Figliuolo: “Nessuno ci chiama ma è indispensabile il coinvolgimento della medicina generale” - BasicLifeSupp : Covid. Fimmg contro Musumeci: “Prima ci hanno estromessi e ora ci chiedono di fare di più” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fimmg

Quotidiano Sanità

...di ottimizzare i tempi di individuazione dei pazienti da vaccinare per primi contro il, all'... Lo ha detto Tommasa Maio, segretaria nazionale dellacontinuità assistenziale, intervenendo all'...... di fatto, tutt'altro: per ogni fornitura almeno il 40% delle dosi di vaccino anti -doveva essere consegnata direttamente ai medici di base. Ma così non è stato. 'Ad oggi - spiegano da...LECCE - Avevano lamentato più volte di essere stati letteralmente snobbati a fronte di una disponibilità manifestata sin da subito. Adesso ...Il presidente regionale Fimmg Magi lamenta che ai medici di famiglia le dosi vengono consegnate con il contagocce in alcune Aree Vaste ...