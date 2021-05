Covid | Fimmg ‘Già 2mila medici famiglia usano algoritmo per priorità vaccino’

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) – “Lana diha cercato di ottimizzare i tempi di individuazione dei pazienti da vaccinare per primi contro il, all’interno della fascia d’età indicata dal piano vaccinale. Abbiamo creato così unche offre uno strumento in più al medico. Sulla base di tutte le linee guida e di altri elementi, lana generale ha chiesto agli informatici di creare l’che stiamo già usando”. Lo ha detto Tommasa Maio, segretaria nazionale dellacontinuità assistenziale, intervenendo all’incontro on line “Proteggersi dall’herpes zoster, un’occasione da non perdere. Quando l’innovazione incontra la prevenzione”, organizzato da Gsk Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.