Covid: Filippine, carcere per chi indossa male la mascherina (Di giovedì 6 maggio 2021) Il presidente 'uomo forte' filippino Rodrigo Duterte ha ordinato alla polizia di arrestare chiunque non indossi correttamente le mascherine protettive imposte per prevenire il contagio da Covid - 19, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Il presidente 'uomo forte' filippino Rodrigo Duterte ha ordinato alla polizia di arrestare chiunque non indossi correttamente le mascherine protettive imposte per prevenire il contagio da- 19, ...

Dispense comunitarie Mentre le Filippine sono sferzate dal covid - 19, con oltre un milione di casi positivi e oltre 17.000 decessi, e mentre gli osservatori temono una seconda ondata di proporzioni catastrofiche, come ...

La risposta dei Governi al Covid? Bene in Asia, male in Europa È quanto sostengono i cittadini dei rispettivi paesi, interpellati a margine del Democracy Perception Index 2021 ...

Mentre le Filippine sono sferzate dal covid - 19, con oltre un milione di casi positivi e oltre 17.000 decessi, e mentre gli osservatori temono una seconda ondata di proporzioni catastrofiche, come ...