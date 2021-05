Covid e figli, oltre 6 genitori su 10 hanno hanno sviluppato nuove paure (Di giovedì 6 maggio 2021) Dalla didattica a distanza alla sospensione di tutte le attività sportive e ludiche, la pandemia ha avuto un impatto significativo anche sulla vita e sulla quotidianità dei più piccoli tanto che oltre 6 genitori italiani su 10, pari a quasi 16,5 milioni di individui, hanno dichiarato di aver sviluppato nuove paure legate ai figli, paure che non avevano prima della pandemia. E’ questo uno dei dati emersi dall’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat e realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta. Ma quali sono, nello specifico, le paure che i genitori hanno oggi per i propri ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 maggio 2021) Dalla didattica a distanza alla sospensione di tutte le attività sportive e ludiche, la pandemia ha avuto un impatto significativo anche sulla vita e sulla quotidianità dei più piccoli tanto cheitaliani su 10, pari a quasi 16,5 milioni di individui,dichiarato di averlegate aiche non avevano prima della pandemia. E’ questo uno dei dati emersi dall’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat e realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta. Ma quali sono, nello specifico, leche ioggi per i propri ...

