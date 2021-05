Covid e dipendenze, indicazioni Iss per la prevenzione a mille strutture (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un documento di indirizzo con le indicazioni per la prevenzione e controllo delle infezioni da SARS- CoV-2 nel contesto delle dipendenze patologiche verrà inviato a oltre 1000 strutture pubbliche e del privato sociale accreditato.Il documento, realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, è stato elaborato nell’ambito del progetto prevenzione delle patologie infettive e diffusive nei tossicodipendenti: la prevenzione e controllo delle infezioni Covid-19 nel contesto emergenziale, grazie alla collaborazione del Dipartimento delle Politiche Antidroga della presidenza del Consiglio dei Ministri. Le linee d’indirizzo verrano illustrate nel corso di 4 Webinar destinati agli operatori e strutturati in 4 appuntamenti distinti e saranno integrati ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un documento di indirizzo con leper lae controllo delle infezioni da SARS- CoV-2 nel contesto dellepatologiche verrà inviato a oltre 1000pubbliche e del privato sociale accreditato.Il documento, realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, è stato elaborato nell’ambito del progettodelle patologie infettive e diffusive nei tossicodipendenti: lae controllo delle infezioni-19 nel contesto emergenziale, grazie alla collaborazione del Dipartimento delle Politiche Antidroga della presidenza del Consiglio dei Ministri. Le linee d’indirizzo verrano illustrate nel corso di 4 Webinar destinati agli operatori e strutturati in 4 appuntamenti distinti e saranno integrati ...

