**Covid: da lunedì 10 maggio in Lombardia prenotazione per 50-59 anni** (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Da lunedì prossimo, il 10 maggio, partono le prenotazione per la fascia 50-59 anni in Lombardia. Lo annuncia su Twitter il vicepresidente della Regione, Letizia Moratti. Si tratta dei cittadini nati tra il il 1962 e il 1971. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Daprossimo, il 10, partono leper la fascia 50-59 anni in. Lo annuncia su Twitter il vicepresidente della Regione, Letizia Moratti. Si tratta dei cittadini nati tra il il 1962 e il 1971.

Advertising

Corriere : In Lombardia da lunedì prenotazioni aperte a 50-59enni - thegreatlio18 : RT @Corriere: In Lombardia da lunedì prenotazioni aperte a 50-59enni - marina_valerio : In Lombardia da lunedì possono prenotare il vaccino i 50-59enni - Parpiglia : RT @Corriere: In Lombardia da lunedì prenotazioni aperte a 50-59enni - Bianca34874951 : RT @Corriere: In Lombardia da lunedì prenotazioni aperte a 50-59enni -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid lunedì Moderna, il richiamo funziona sulle varianti Brasile e Sudafrica Quindi, aggiunge Bancel, "continueremo ad apportare tutti gli aggiornamenti necessari al nostro vaccino Covid - 19 per controllare la pandemia". In Lombardia da lunedì prenotazioni a 50 - 59enni - "...

Cambia il coprifuoco, la decisione del governo su nuovo orario e da quando. E altre riaperture Così da lunedì 17 maggio l'ipotesi di un coprifuoco che inizi non più alle 22, ma alle 23 o ... Se i dati sul contagio Covid continuano ad essere rassicuranti già venerdì 14 maggio potrebbe arrivare il ...

Colori regioni: zona gialla, arancione e rossa. Chi cambia da lunedì 10 maggio? IL GIORNO Quindi, aggiunge Bancel, "continueremo ad apportare tutti gli aggiornamenti necessari al nostro vaccino- 19 per controllare la pandemia". In Lombardia daprenotazioni a 50 - 59enni - "...Così da17 maggio l'ipotesi di un coprifuoco che inizi non più alle 22, ma alle 23 o ... Se i dati sul contagiocontinuano ad essere rassicuranti già venerdì 14 maggio potrebbe arrivare il ...