**Covid: Codacons, depositato ricorso a Tar contro chiusura locali senza spazi all’aperto** (2) (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Altro punto “controverso e privo di istruttoria riguarda il caso in cui si presentino avverse condizioni meteorologiche, come pioggia, vento, ecc. che potrebbero impedire di continuare il servizio all’esterno, come di fatto accaduto nei giorni scorsi. In tal caso, le ’cause di forza maggiore’ dovrebbero poter consentire di proseguire il servizio all’interno dei locali, anche per evitare di dare un disservizio ai consumatori/utenti. Ma tale circostanza non e’ stata prevista dal governo con la conseguenza ‘ assurda ‘ che alcuni ristoranti sarebbero stati multati per aver fatto entrare nel locale i clienti”, spiega il movimento dei consumatori. Il Codacons ha dunque chiesto al Tar “di annullare in parte i provvedimenti impugnati previa sospensione cautelare e adozione di misure cautelari, e in via subordinata di voler ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Altro punto “verso e privo di istruttoria riguarda il caso in cui si presentino avverse condizioni meteorologiche, come pioggia, vento, ecc. che potrebbero impedire di continuare il servizio all’esterno, come di fatto accaduto nei giorni scorsi. In tal caso, le ’cause di forza maggiore’ dovrebbero poter consentire di proseguire il servizio all’interno dei, anche per evitare di dare un disservizio ai consumatori/utenti. Ma tale circostanza non e’ stata prevista dal governo con la conseguenza ‘ assurda ‘ che alcuni ristoranti sarebbero stati multati per aver fatto entrare nel locale i clienti”, spiega il movimento dei consumatori. Ilha dunque chiesto al Tar “di annullare in parte i provvedimenti impugnati previa sospensione cautelare e adozione di misure cautelari, e in via subordinata di voler ...

