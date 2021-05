Covid | bollettino oggi 6 maggio | 11 807 casi e 258 morti | positività sale al 3 | 6% Campania | 1 503 nuovi contagi

Advertising

fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - MundoNapoli : Covid-19: ecco il bollettino di oggi - BJLiguria : Bollettino Covid: in Liguria 201 nuovi casi, continuano a calare i ricoveri - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

...85 (range 0,80 - 0,91) rispetto a 0,81 (range 0,77 - 0,89) del periodo 31 marzo - 13 aprile; in secondo luogo, come rilevato dall'ultimodell'ISS, dalla prima metà di aprile la risalita ...La situazione aggiornata in Italia e nel mondo I nuovi casi di- 19 nelle ultime 24 ore in ... E' quanto risulta daldell'Unità di crisi della Regione, secondo cui sono 26 le persone ...Il bollettino del coronavirus in Italia di giovedì 6 maggio 2021. Aumentano i nuovi casi, scendono lievemente i decessi. Giù ricoveri ordinari e terapie intensive. Sale il tasso di positività. In ...Sono 11.807 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati del bollettino di oggi, giovedì 6 maggio 2021. Ieri erano stati 10.585. Sono invece 258 le vittime in un giorno (ieri 267). I tamponi ...