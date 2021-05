Covid, altri 258 decessi. I medici in Italia hanno lavorato con mascherine inutili per mesi: sono morti in 350 (Di giovedì 6 maggio 2021) Maxi sequestro di mascherine provenienti dalla Cina. Non erano idonee a proteggere dal virus ma sono state distribuite a medici e operatori sanitari. A ordinarle era stato l’ex commissario Domenico Arcuri. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 11.807 unità. Nelle ultime ventiquattro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 6 maggio 2021) Maxi sequestro diprovenienti dalla Cina. Non erano idonee a proteggere dal virus mastate distribuite ae operatori sanitari. A ordinarle era stato l’ex commissario Domenico Arcuri. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi,e guariti –saliti di 11.807 unità. Nelle ultime ventiquattro L'articolo proviene da Leggilo.org.

