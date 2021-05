Così Perugia diventa il termovalorizzatore della malagiustizia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 maggio 2021) Una nuova ondata di accuse, denunce e sospetti si è riversata negli ultimi giorni sulla magistratura italiana, travolta dallo scandalofantomatica loggia “Ungheria” e dalla singolare vicenda del passaggio dei verbali secretati tra il pm milanese Paolo Storari e l’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo. Anche stavolta il compito di smaltire le scorie e dare una ripulita all’ambiente spetterà a Raffaele Cantone, capo di quella procura dita da due anni a questa parte una sorta di grande “d’Italia”: un po’ per ragioni di competenza (spettano alla procura perugina i procedimenti che riguardano la magistratura romana), un po’ per caso e un po’ per destino, la procura guidata da Cantone si è trasformata nel crocevia di tutti i principali “scandali” che attraversano il Paese. Il ...