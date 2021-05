Cosenza 1914-Monza (venerdì 7 maggio, ore 14): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fuori Boateng nei brianzoli, Occhiuzzi recupera Schiavi (Di giovedì 6 maggio 2021) Trentasettesima e penultima giornata del campionato cadetto e il Cosenza ospita sul proprio terreno il Monza in quella che è un’ultima spiaggia per entrambe. Per i lupi un calendario tremendo in queste ultime giornate, e c’è il serio rischio di tornare in C dopo tre anni senza riuscire a disputare il playout. Dopo essere stato lo sparring partner della InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 6 maggio 2021) Trentasettesima e penultima giornata del campionato cadetto e ilospita sul proprio terreno ilin quella che è un’ultima spiaggia per entrambe. Per i lupi un calendario tremendo in queste ultime giornate, e c’è il serio rischio di tornare in C dopo tre anni senza riuscire a disputare il playout. Dopo essere stato lo sparring partner della InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Cosenza 1914-Monza (venerdì 7 maggio, ore 14): convocati, formazioni ufficiali, - infobetting : Cosenza 1914-Monza (venerdì 7 maggio, ore 14): formazioni, quote, pronostici - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #SerieB - Sprint finale per il U.S. Lecce. Domani in campo con la Reggina 1914 - infobetting : Empoli-Cosenza 1914 (martedì 4 maggio, ore 14): convocati, formazioni ufficiali, - mick_napoli_ : RT @PotereaiSith: @GiGiglio99 @mick_napoli_ @calabbrish @Reggina_1914 @Manuel97096 È giovedì che gioia immensa pulirsi il cu*o con la magl… -