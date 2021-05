Cortesie in famiglia: Susanna e Silvia contro Ornella e David (Di giovedì 6 maggio 2021) Mercoledì 5 maggio 2021 è andata in onda l’ottava puntata della prima stagione di Cortesie in famiglia, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Susanna e Silvia contro Ornella e David La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Susanna e la figlia Silvia e Ornella, cugina di Susanna, e il marito David. Due squadre denominate le “concrete” e i “meditativi”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Susanna e Silvia con il punteggio di 17,5-17. Cortesie in famiglia – Streaming ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 6 maggio 2021) Mercoledì 5 maggio 2021 è andata in onda l’ottava puntata della prima stagione diin, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.La puntata vede protagoniste le due coppie formate dae la figlia, cugina di, e il marito. Due squadre denominate le “concrete” e i “meditativi”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 17,5-17.in– Streaming ...

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie famiglia Enzo Miccio: "Quanto vorrei fare un matrimonio da re" Dopo "Cortesie in famiglia", infatti, dal 5 maggio si aggiunge il mercoledì su Real Time alle 21.25 "Abito da sposa cercasi Puglia" . Dall'altro, il suo primo lavoro, quello di organizzatore di ...

Chiara Maci presenta "Cortesie in famiglia" Chiara Maci tornata in tv con Cortesie in famiglia insieme all'immancabile Enzo Miccio e diverse guest ...

Vallemaio, "Cortesie in famiglia": protagonista coppia ciociara ciociariaoggi.it Enzo Miccio: «Quanto vorrei fare un matrimonio da re» Dall’altro, il suo primo lavoro, quello di organizzatore di matrimoni, è fermo. Almeno per ora, ma si spera che con le vaccinazioni in aumento e i contagi in diminuzione, si possa ripartire quanto pri ...

Cortesie in famiglia: Sara e Simone contro Livia e Ferruccio La puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle cugine Sara e Livia assieme ai rispettivi mariti Simone e Ferruccio per una sfida sarà tra “i navigati” e “gli improvvisati”. Ma chi ha avuto l ...

