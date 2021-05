Coronavirus, Stati Uniti: sì alla revoca dei brevetti sui vaccini (Di giovedì 6 maggio 2021) Gli Usa sono pronti a revocare i brevetti sui vaccini anti-Covid. “Le circostanze straordinarie della pandemia invocano misure straordinarie” (Getty Images)Gli Usa sono favorevoli a eliminare i brevetti che “proteggono” gli interessi economici delle aziende che producono i vaccini anti-Covid: quindi sì alla revoca della protezione della proprietà intellettuale al fine di accelerare la relativa produzione e la conseguente distribuzione delle dosi nel mondo. “E’ una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie della pandemia invocano misure straordinarie”. Così il rappresentante Usa per il commercio, Tai, precisando che Washington partecipa “attivamente” ai negoziati in corso al Wto, World Trade Organization (Organizzazione Mondiale del Commercio), su tale ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 maggio 2021) Gli Usa sono pronti are isuianti-Covid. “Le circostanze straordinarie della pandemia invocano misure straordinarie” (Getty Images)Gli Usa sono favorevoli a eliminare iche “proteggono” gli interessi economici delle aziende che producono ianti-Covid: quindi sìdella protezione della proprietà intellettuale al fine di accelerare la relativa produzione e la conseguente distribuzione delle dosi nel mondo. “E’ una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie della pandemia invocano misure straordinarie”. Così il rappresentante Usa per il commercio, Tai, precisando che Washington partecipa “attivamente” ai negoziati in corso al Wto, World Trade Organization (Organizzazione Mondiale del Commercio), su tale ...

