Coronavirus Sicilia | il bollettino del 6 maggio 2021 | 1 202 nuovi casi | Catania la città con più contagi

Sono 1.202 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 782). 26.265 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 6 maggio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi risale al 4,6% (ieri era al 2,9%). Sale il numero di dimissioni nelle ultime 24 ore, ben 61 di cui 3 dalle terapie intensive. Sono 24 i decessi e 1.829 i guariti..Questa la suddivisione dei contagi nelle provincie Siciliane. Boom di casi in provincia di Catania, con ben 467 nuovi positivi, seguono Palermo con 207, Messina 76, Siracusa 117.

