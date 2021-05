Coronavirus | oggi 5 morti al GOM di Reggio Calabria | tutti anziani e con gravi malattie pregresse al contagio Il bollettino dell’ospedale

(Di giovedì 6 maggio 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 384 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 9 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che, nelle ultime ventiquattro ore, si sono registrati cinque decessi, di cui tre in Terapia Intensiva. Si tratta di tre donne di 85, 77 e 73 anni, e di due uomini di 85 e 73 anni,affetti da altre patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime profondo cordoglio e le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime a nome di tutto lo staff del G.O.M.. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 29.251 (798 nella ...

Advertising

DPCgov : #6maggio #Coronavirus Attivo da oggi il sistema di autoproduzione di ossigeno in grado di rifornire l'intero ospeda… - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 6 maggio: 11.807 nuovi casi e 258 morti - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 49 su 100, ieri era 50. Nota metodologica compl… - Fprime86 : RT @SkyTG24: #Coronavirus: i dati del bollettino di oggi - infoitsalute : Coronavirus Emilia Romagna 6 maggio 2021: bollettino Covid oggi. Dati e contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

...light" La Russia ha annunciato di aver omologato il suo vaccino monodose contro il, lo '...17 Covid, Maldive impongono nuove restrizioni Le autorità delle Maldive hanno ordinato daun ...Lidia Siri, portavoce di una decina di parenti, ha spiegatola questione: 'Il comune di ...sono stati esposti nel periodo in cui non si poteva andare al cimitero per le restrizioni delIl continente latinoamericano è stato il più colpito dalla pandemia di COVID-19 e anche il più danneggiato in termini economici e sociali, una tragedia mai vista negli ultimi 120 anni. L’ultimo report ...(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Regeneron Pharmaceuticals, che tratta in rialzo del 3,39%, attestandosi a 499. La società farmaceutica attiva nel settore biotech ha registrato ricavi in ...