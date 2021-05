Coronavirus, nuova ordinanza firmata dal ministro Speranza (Di giovedì 6 maggio 2021) Il ministro della Salute Speranza ha firmato un’ordinanza che proroga il divieto d’ingresso in Italia per chi viene da India, Sri Lanka e Bangladesh. Covid, Speranza: “Divieto d’ingresso in Italia a chi viene da India, Sri Lanka e Bangladesh” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 6 maggio 2021) Ildella Saluteha firmato un’che proroga il divieto d’ingresso in Italia per chi viene da India, Sri Lanka e Bangladesh. Covid,: “Divieto d’ingresso in Italia a chi viene da India, Sri Lanka e Bangladesh” su Notizie.it.

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, cancellato il volo in arrivo da Nuova Delhi diretto a Roma - nuova_venezia : IL REPORT / Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 28 aprile-4 maggio 2021, ris… - Franciscktrue : Intanto in Brasile una nuova variante del virus - teleischia : CORONAVIRUS. IL VACCINO IN COMPRESSA: PARTE DA NAPOLI LA NUOVA PROPOSTA -