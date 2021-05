Coronavirus, New York vuole offrire il Johnson&Johnson ai turisti (Di giovedì 6 maggio 2021) La citt di New York vuole offrire a tutti i turisti che visitano la Grande Mela il vaccino monodose Johnson& Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio , spiegando che per farlo servir l ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 6 maggio 2021) La citt di Newa tutti iche visitano la Grande Mela il vaccino monodose Johnson& Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio , spiegando che per farlo servir l ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus New Coronavirus, New York vuole offrire il Johnson&Johnson ai turisti Quest estate assisteremo a un ritorno del turismo a New York , ha detto de Blasio, ricordando come nella citt siano state gi somministrate oltre 6 milioni di dosi di vaccino anti Covid.

Covid: de Blasio, 'a New York vaccineremo i turisti con J&J' Il sindaco di New York, Bill de Blasio, vuole offrire il vaccino contro il coronavirus prodotto da Johnson & Johnson ai turisti. De Blasio, che e' in attesa dell'approvazione da parte dello Stato di New York, ha ...

