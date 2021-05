Coronavirus | il bollettino di oggi giovedì 6 maggio 2021 | 11 807 nuovi casi e 258 morti | la mappa dei contagi

Advertising

fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - Corriere : In Italia 11.807 nuovi casi e 258 morti. Il tasso di positività al 3,6% - DelarueF : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 maggio: 11.807 nuovi casi e 258 morti - notiziedalraimo : #Covid #Piemonte, #Bollettino 6 maggio 2021: tutti i dati e i grafici aggiornati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

di Niccolò Magnani) "Sniffare fontina per ritrovare gusto e olfatto dopo covid"/ Studio "Recupero certo" ILDI OGGI E' tempo di scoprire il nuovodel ministero della ...Commenta per primo Sono 11.807 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, s econdo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.585. Sono invece 258 le vittime in un giorno (ieri 267). Sono 324.640 i tamponi molecolari e ...Sono 343 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, secondo la tabella del bollettino di oggi, 6 maggio. Registrati inoltre altri 10 morti. Ad oggi sono stati sottoposti a test 733.542 soggetti per ...(Adnkronos) - Sono 1.557 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 6 maggio. Si registrano altri 32 morti, che portano a 33.046 il totale dei decessi nella reg ...