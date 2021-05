Coronavirus | il bollettino di oggi 6 maggio

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 6 maggio 2021)Italia, ilCovid di: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaL’Italia e i vaccini. Il commissario straordinario per l’emergenzaFigliuoloha annunciato che da lunedì in tutto il Paese si apriranno le prenotazioni per gli over 50. Gli Stati Uniti d’America si apprestano a revocare il brevetto sui vaccini, un’azione verso cui apre anche l’Unione Europea. L’UE è pronta a discutere ogni proposta che affronti la crisi in modo pragmatico ed efficace, fa sapere la presidente di Commissione Ursula von der Leyen. Il premier italiano Mario Draghi le ha fatto eco: “I vaccini sono un bene ...