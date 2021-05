Coronavirus | il bollettino del 6 maggio in Italia | 11 807 nuovi contagi | 258 morti

(Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA. Risalgono da 10.585 a 11.807 ioggi in, che sono comunque 2.500 in meno di sette giorni fa. Il tasso di positività già in leggera crescita ieri risale di un altro ... sul sito.

Covid in Lombardia, ildi giovedì 6 maggio. Sono 2.151 i nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 103 'debolmente positivi'. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione ...I dati della Regione Sono 903 i nuovi contagi dain Piemonte, secondo la tabella deldi oggi, 6 maggio. Registrati inoltre altri 18 morti. L'Unita' di Crisi della Regione ha comunicato 903 nuovi casi di persone risultate ...Coronavirus, ecco i dati di oggi 6 maggio dell'andamento del contagio in Italia. I dati della Protezione civile, rielaborati da Lab 24 - Il Sole ...Sono 11.807 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +10.585, qui il bollettino). I decessi odierni sono 258 (ieri sono stati +267), per un totale di 122.263 vittime da febbraio 2020.