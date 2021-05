Coronavirus | il bollettino del 6 maggio 2021 | 11 807 nuovi casi | 258 i decessi La situazione in Italia

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sono 11.807 idi positività alemersi in, contro i 10.585 di ieri. Scende lievemente il numero di, 267 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Il tasso di positività è al 3,6% è dunque in risalita rispetto a ieri quando si attestava al 3,2%. È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 402.802 Deceduti: 122.263 (+258) Dimessi/Guariti: 3.557.133 (+15.867) Ricoverati: 19.175 (-713) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.308 (-60) Tamponi: 60.203.970 (+324.640) Totale: 4.082.198 (+11.807, +0,29%)

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

I dati e le news della regione sui nuovi casi di. Da ieri altri 32 morti, indice di positività al 3% Sono 1.557 i nuovi contagi diin Lombardia secondo i dati deldi oggi, 6 maggio. Si registrano altri 32 morti, che portano a 33.046 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid - ...I dati , 903 positivi e 18 morti Sono stabili, in Piemonte, i dati dell'emergenza. L'... Lo riferisce ildella Regione. Gli infetti totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a ...Coronavirus in Lombardia, il bollettino del 6 maggio a Milano e nelle altre province I nuovi casi per provincia: Milano: 622 di cui 232 a Milano città; Bergamo: 242; Brescia: 206; Como: 186; Cremona: 186;