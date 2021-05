Coronavirus | il bollettino con i dati di oggi 6 maggio

(Di giovedì 6 maggio 2021) Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute ilcon isui contagi da, aggiornato ad: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 11.807 nuovi casi positivi al virus. I guariti disono 15.867 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 258 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 324.640. Il tasso di positività aumenta del +0,4% e si attesta al 3,6%. Il totale delle dosi somministrate contro il Covid-19 adè di 22.300.567. Diminuisce considerevolmente il carico delle terapie intensive con 60 ricoveri in meno rispetto a ...

Advertising

fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - palermomaniait : Coronavirus Sicilia, bollettino 6 maggio 2021: 1202 i nuovi positivi, 207 a Palermo - - antonellaa262 : Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 5 maggio dell’unità di Crisi regionale riporta 1.503 positivi su 21.… - fisco24_info : Covid Lombardia, oggi 1.557 contagi: bollettino 6 maggio: I dati e le news della regione sui nuovi casi di coronavi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

E' quanto risulta daldell'Unità di crisi della Regione, secondo cui sono 26 le persone ... Toscana, 861 nuovi casi e 33 vittime In Toscana sono 231.145 i casi di positività al, ...Il Corriere ha creato una newsletter sul. È gratis: ci si iscrive qui . Articolo in aggiornamento... Note: * La riduzione degli attuali positivi di oggi - con il segno meno davanti - ...Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) e Johnson & Johnson è di 26.916.650, di cui 17.796.870 Pfizer/BioNTech, 6.565.080 Vaxzevria (AstraZeneca), 2.217.900 Moderna e ancora 336.800 Janssen. Tag:bollettino, ...Sono 324.640 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 327.169. Il tasso di positività è del 3,6% (ieri era al 3,2%). I ...