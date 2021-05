Coronavirus, i dati – 11.807 casi su 324mila test: il tasso di positività sale al 3,6%. 258 i morti. Calano ancora i ricoveri (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono 11.807 i nuovi contagi di Coronavirus accertati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. 258 i morti. Con 324mila test processati tra molecolari e antigenici, il tasso di positività risale al 3,6%, mentre ieri era al 3,2% (i casi erano circa 10mila su 327mila test).Per quanto riguarda gli ospedali, la situazione continua a migliorare: attualmente ci sono 16.867 pazienti ricoverati in area medica (-653 in un giorno) e 2.308 in terapia intensiva, in calo di 60 unità al netto degli ingressi e delle uscite. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono 11.807 i nuovi contagi diaccertati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. 258 i. Conprocessati tra molecolari e antigenici, ildirial 3,6%, mentre ieri era al 3,2% (ierano circa 10mila su 327mila).Per quanto riguarda gli ospedali, la situazione continua a migliorare: attualmente ci sono 16.867 pazienti ricoverati in area medica (-653 in un giorno) e 2.308 in terapia intensiva, in calo di 60 unità al netto degli ingressi e delle uscite. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

