Coronavirus, case farmaceutiche contro gli Usa sui brevetti dei vaccini. Si aggrava l’emergenza in India: quasi 4 mila morti in un giorno (Di giovedì 6 maggio 2021) USA EPA/Leigh Vogel Il presidente degli Usa Joe Biden.Il crollo in Borsa dopo l’annuncio degli Usa Fa rumore la decisione degli Stati Uniti di sospendere i brevetti dei vaccini anti-Covid. La Federazione internazionale delle aziende farmaceutiche (Ifpma), con sede a Ginevra, ha definito «deludente» l’iniziativa messa sul tavolo ieri dagli Usa. «Siamo totalmente in linea con l’obiettivo che i vaccini siano rapidamente e equamente distribuiti nel mondo. Ma, come abbiamo ripetuto più volte, una sospensione è la risposta semplice ma sbagliata a un problema complesso», si legge in un comunicato. Tra le compagnie che fanno parte dell’Ifpma figurano alcune tra le più importanti case farmaceutiche di cui si è spesso parlato in questi mesi di pandemia, incluse AstraZeneca e ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) USA EPA/Leigh Vogel Il presidente degli Usa Joe Biden.Il crollo in Borsa dopo l’annuncio degli Usa Fa rumore la decisione degli Stati Uniti di sospendere ideianti-Covid. La Federazione internazionale delle aziende(Ifpma), con sede a Ginevra, ha definito «deludente» l’iniziativa messa sul tavolo ieri dagli Usa. «Siamo totalmente in linea con l’obiettivo che isiano rapidamente e equamente distribuiti nel mondo. Ma, come abbiamo ripetuto più volte, una sospensione è la risposta semplice ma sbagliata a un problema complesso», si legge in un comunicato. Tra le compagnie che fanno parte dell’Ifpma figurano alcune tra le più importantidi cui si è spesso parlato in questi mesi di pandemia, incluse AstraZeneca e ...

