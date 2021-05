Coronavirus: 861 nuovi casi, età media 40 anni; 33 i decessi (Di giovedì 6 maggio 2021) Ecco il bollettino della Regione di giovedì 6. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.415 Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 6 maggio 2021) Ecco il bollettino della Regione di giovedì 6. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.415

Advertising

pistoiasport : Coronavirus: 861 nuovi casi in Toscana, 95 in provincia di Pistoia - DANI56 : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #6maggio ?? 861 nuovi casi ?? 26.136 tamponi ?? 1.415 ricoverati (-32 da ieri)… - Bruna71347573 : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #6maggio ?? 861 nuovi casi ?? 26.136 tamponi ?? 1.415 ricoverati (-32 da ieri)… - PisaToday : Coronavirus in Toscana, 861 nuovi casi: prosegue la discesa dei ricoveri - infoitinterno : Coronavirus Toscana 6 maggio, bollettino: 861 nuovi casi -