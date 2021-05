Coronavirus | 258 vittime e 127 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore Il tasso di positività sale al 3 | 6%

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il bollettino del 6 maggio Sono 11.807 i nuovi contagi daregistrati nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Leregistrate24 ore sono invece 258, in calo dunque rispetto a ieri – 5 maggio -, quando erano state 267, e rispetto a due giorni fa (305). Il numero totale di morti in Italia ha dunque raggiunto la cifra di 122.263, mentre il numero degli attualmente positivi è ancora a quota 402.802 in tutta Italia. Complessivamente, dall’inizio del monitoraggio, sono 4.082.198 i cittadini italiani contagiati dal Sars-CoV-2. La situazione degli ospedali Attualmente, in Italia, sono 402.802 le persone con un’infezione ancora in corso. Di queste, 16.867 sono ricoverate con sintomi meno gravi (ieri erano 17.520), mentre 2.308 si trovano ricoverate ...